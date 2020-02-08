Відома українська виконавиця Тіна Кароль вирішила показати своїх «близнят» в пікантній сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, для суддівства у першому півфіналі Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2020 зірка обрала білу сукню з елегантним вирізом. Доповнював образ виконавиці помітний макіяж.
«Цариця», «казкова», «шикарна», «Яка гарна», «Тіночка – ти просто еталон краси і жіночності», «Неповторна БОГИНЯ», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram.
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.
В цей раз на фан-акаунті в Instagram з'явилася ціла серія жарких відео і фото з музичних гастролей.
На представлених кадрах Тіна змінила досить багато нарядів і навіть вразила формами в короткому комбінезоні зеленого відтінку.
Так, в кадрі Тіна з'явилася в спокусливому "луці": в одному лише тонкому комбінезоні салатового відтінку, подчеркнувшем її струнку фігуру, а також в перуці з коротким волоссям. Доповнила образ Тіна довгим чорним плащем.
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