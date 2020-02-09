Фотограф і експерт проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк порадувала шанувальників відвертим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Алан - мій улюблений режисер, чиїм талантом та харизмою на майданчику я безмежно захоплююсь і ніжно люблю, тому коли він подзвонив і попросив знятися в кліпі Макса, я (не будучи дурепою) без зволікань погодилася на все», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Плакидюк позує у відвертому вбранні у сітку, поверх якого красується рожеве пальто. В руках дівчина тримає фотоапарат. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ось це кішечка», «Божественна», «Моя на роздачі», «просто чудо», «красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, фотограф і експерт проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк у відвертому вбранні розбурхала фантазію фанатів.

Соня є активним користувачем мережі Instagram, де частенько радує передплатників новими знімками, зробленими під час фотосесій, так і в повсякденному житті.

На знімку Плакидюк вразила своєю відвертістю, а також повідомила про прем'єру нового кліпу "Лей, не шкодуй" українського поп-виконавця Макса Барських, в якому, по всій видимості, прийняла участь.

На фото Соня Плакидюк застигла в еротичній позі з напівоголеним чоловіком на задньому плані.

Для фотосесії дівчина вибрала чорний корсет і панчохи в сітку, а зверху накинула яскраво-рожевий плащ. Відвертий образ доповнив яскравий макіяж на обличчі.

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