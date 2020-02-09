Відома українська співачка Настя Каменських показала новий образ з об'ємною зачіскою



На фото Настя себе показує крупним планом, зробивши кадр за бюст. Можна зауважити, що вона в чорному білизна і якийсь верхньому одязі. При цьому зона декольте виявилася досить великою. Образ Каменських доповнила пишними кучерями, а також безліччю прикрас на шиї. На тлі нічого не було помітно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 60 тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото:

"Яка гарна ,закохатися можна", "Сестричка просто бомба", "Ух, красоточка", "Красуня, ти найкрасивіша", "Неймовірна", "Анастасія, ти суперськи класна", "Шикарна", "Вогонь", "Настюш, напишіть, будь ласка, яка у вас помада. Ну дуже подобається", "Божественна, "Покажіть, як такий крутий макіяж робите", "Красива, просто слів немає. Мейк дуже йде цей", "Фатальна красуня", "Настюша краще всіх", Щас бюстгальтер порветься".

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Настя Каменських любить провокувати українську публіку провокаційними фото і відео. Артистка може легко дозволити собі позувати не тільки в крихітні бікіні і білизну, але навіть зовсім голою.

Відверті знімки завжди викликають бурю обговорень, але співачка спокійно реагує на критику і зізнається, що практично ніколи не читає коментарі під своїми фото. Так, на свіжому відео артистка постала перед фанатами у всій красі.

На новому відео дівчина танцює запальний танець і демонструє соковиті форми в білому купальнику, який вигідно відтіняє її золотаву шкіру і темне волосся.

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