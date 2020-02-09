Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала новий кадр з відпочинку в Іспанії

На фото Леоніла позує в сукні. Іншого одягу на моделі не видно. Гузь в цей раз вирішила показати себе з розпущеним волоссям, які були спереду. Вона сиділа на зеленому дивані, що стояв біля стіни. На тлі можна побачити рослинність. Відомо, що Леоніла зараз відпочиває в Іспанії. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"З крайності в крайність. Майже без макіяжу", - написала під фото Гузь.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків і залишили кілька коментарів:

"Гарні очі", "Так взагалі супер", "Природна краса".

Раніше ми повідомляли, що 21-річна Леоніла Гузь, стала "Міс Україна 2018", радує шанувальників успіхами в модельному бізнесі і охоче ділиться відвертими знімками.

Красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому вона постала в досить пікантному образі. Заради жаркого фото дівчина зігнулась у спокусливій позі: однією ногою стоїть на коліні, іншу зігнула, а руками обхопила себе за пояс. При цьому модель забула надіти штани, розбурхав шанувальників нововиявленими видом на її соковиті принади. "Гладкі" ніжки моделі можуть звести з розуму кого завгодно.

На ній боді чорного кольору, дута курточка золотистого відтінку і черевики з масивної підошвою. Волосся Леоніли зібрані у хвіст, а на обличчі яскравий макіяж.

Повідомлялося, що володарка титулу "Міс Україна 2018" позувала з відомим телеведучим і коміком.

20-річна Леоніла Гузь у світлій водолазці і джинсах, з розпущеним волоссям і іскрометною посмішкою позує в обіймах скандально відомого Олексія Дурнєва - телеведучого і любителя епатувати публіку.

На обличчі моделі видно помірний денний макіяж, на фото вона виглядає задоволеною і - або щасливою. При всьому при цьому Олексій обійняв дівчину і ймовірно цілує її в скроню або вухо.

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