Голлівудську зірку Крістен Віг розкритикували за невдалу сукню для червоної доріжки «Оскара»

Відома американська актриса відзначилася вибором вбрання для 92-ї церемонії вручення престижної кінопремії. Зірка комедій з'явилася на червоній доріжці у вельми «оригінальній» червоній сукні з величезними оборками, що стирчать з боків. Наряд виглядав вкрай дивно і явно не підкреслював достоїнства фігури актриси.

Багато хто запідозрив, що модний дім Valentino при створенні сукні керувався в першу чергу бажанням епатажу.

Особливо бурхливо на сукню Віг відреагували користувачі соцмереж зі всього світу. Люди масово критикували наряд, порівнюючи актрису в цьому образі з лобстером, гусінню, персонажем фільму жахів, а також пастою з помідорами.

Окремо дісталося стилісту актриси. Так, люди радили Віг звільнити його після такого провалу на «Оскар».

Раніше ми писали про те, що на цій церемонії «Оскара» несподівано засвітився знаменитий російський співак Філіп Кіркоров. Про це він сам розповів на своїй сторінці в Instagram.

Кіркоров з'явився на церемонії в компанії телеведучої і бізнес-вумен Аліси Бартовой-Лобанової. Вони похвалилися іменними запрошеннями на церемонію, зазначивши, що будуть присутні на самому крутому заході в світі.

Як стало зрозуміло зі слів Лобанової, на Оскар її запросив Кіркоров. Це був його подарунок. Пара красувалася на червоній доріжці і робила селфи на тлі Оскара і гостей заходу.

Судячи зі сториз співака він був дуже радий побувати на такому заході, його захопленню не було меж. Кіркоров кілька раз хвалився своїм квитком, показував, хто знаходиться поруч з ним, наголошував на своїх сториз голлівудських зірок. По роликах видно, що Кіркоров буквально стежив за зірками і хвалився тим, що стоїть поруч з ними на відстані витягнутої руки. Він наголошував на своїх відео Елтона Джона, Тома Хенкса, Леонардо Дікапріо і Бреда Пітта. З останнім він навіть зробив селфи. Він також знімав артистів, які давали інтерв'ю журналістам.

Після церемонії нагородження Кіркоров зі своєю супутницею відправився на вечірку, де були майже всі оскароносні актори.



Нагадаємо, Кіркоров здивував поведінкою на «Оскар», дістав навіть Бреда Пітта.

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