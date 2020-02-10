Відома українська співачка Гайтана показала себе крупним планом на новому знімку в Instagram

На фото Гайтана позує в синьому піджаку і з світлими кучерявими волоссям. Фото було зроблено великим планом, тому співачку можна побачити по груди. Можна помітити, що швидше за все артистка без білизни. Легко оцінити на фото красу виконавиці, адже особа дуже добре видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мене в інтерв'ю попросили продовжити фразу: «Я ніколи не...». Я відповіла швидко, що ніколи не піду в політику!!! Я б дуже багато сумувала, так як не люблю сваритися. І там дуже велика доза негативу. А як би ви продовжили фразу: «Я ніколи не...», - написала під фото Гайтана.

Фанати встигли поставити більше 500 лайків і написали кілька коментарів:

"Я ніколи б не говорила «ніколи»", "Не зроблю людям те, що не хотів би, щоб зробили мені", "Не ображу тварина", "Я ніколи не забуду концерт, який дала співачка Гайтана в 2007 році в Луганську, після нього була величезна мотивація йти вперед і відкривати світ для себе. Спасибі Вам за натхнення і донині!!!", "Красуня! Хочеться червоним кольором нафарбувати губи! Шикарна!", "не забуду теж концерти Гайтани у Донецьку ("Fort Knox")", "не буду більше зарікатися".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Гайтана розповіла про те, як сумує за літом і сонцю.

На фото Гайтана позує з пишними кучерями пофарбованими в блонд. При цьому з боків співачка залишила чорний колір волосся. Артистка показала себе в майці і джинсах. Вона стояла навпроти великого кімнатної рослини.

"Я не дуже люблю зиму. Багато одягу, холод і мало сонця. Вже хочеться літа, тепла і прогулянок, а вам?", - написала Гайтана.

Нагадаємо, Гайтана засвітила апетитні форми в чорному міні-топі

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