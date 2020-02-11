Зірка 90-их Наталя Штурм досі не може забути пекло, який їй довелося пережити з колишнім чоловіком

Про це пише Риафан.

Як відомо, бізнесмен Ігор Павлов і Наталя Штурм були щасливою парою. Популярна співачка з нетерпінням чекала на народження сина Арсенія.

Але розмірене сімейне життя подружжя порушувало те, що Ігор ставав некерованим, коли вживав алкоголь.

Зірка зізнається, що спершу він її катував питаннями про те, де вона пропадала, а через деякий час почав бити її.

«Потім починалися удари по тілу, коли я говорила йому, що треба контролювати кількість алкоголю, який він випивав. Це камінь спотикання, який зруйнував нашу сім'ю, і продовжує руйнувати, так як я вже рік не спілкувалася з нашим 16-річним сином, який втомився від ненависті папи, який гидоту говорить про маму», — з жахом згадує Наталя Штурм.

Після чергового побоїща популярна співачка вирішила втекти від домашнього тирана. Вона сильно переживала за маленького сина, який теж міг би постраждати через агресію неадекватного Ігоря.

«Після дня народження сина чоловік був п'яний вже тиждень, я зайшла у ванну помити дитину, він мене раз вдарив, я закричала, потім мене вдарив прямою наводкою по обличчю. Зламав мені ніс, бризнула чорна кров... Дитина кричав страшно. Я намагалася втекти з дому... Я кричала. Він бив мене ногами на снігу», — відверто зізналася Штурм.

Зірка просила допомоги у правоохоронців, але вони лише сміялися, коли побачили її тіло в синцях. Наталя Штурм також порадила жінкам бігти, якщо вони стикаються з агресією в сім'ї.

«Якщо тебе ображають, то першим ділом треба скаржитися. І плювати на все, якщо ти вважаєш, що права, тебе образили, тобі погано, біполярка у тебе. Це твоя особиста біль, чому ти повинна її гасити? Заради кого? Заради тих недоумків, які кажуть: «Б'є ― значить любить»?» ― додала популярна в 90-их співачка.

Також Наталя Штурм згадала іншу неприємну ситуацію, коли їй довелося зробити аборт від Сергія Дєєва. Пізніше саме він став батьком її 30-річної доньки Олени.

«Подруги мені все життя тільки шкодили: «Скажи своєму бойфренду, що ти вагітна, і тоді подивимося, чи піде він від своєї дружини чи немає». Я так і сказала. Виявилося, що я вагітна. І я зробила аборт. А як інакше? Я була на третьому курсі музичного училища, не могла тоді ще народжувати. Народила після четвертого курсу від того ж людини», ― резюмувала популярна російська зірка.

Нагадаємо, улюблена легенди 90-х заробляє на його трупі.

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