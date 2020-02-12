Віру звинуватили в тому, що вона нічого не розуміє в естраді

Російський продюсер Євген Фрідлянд невтішно висловився з приводу профпридатності співачки Віри Брежнєвої в якості члена журі у танцювальному шоу

Мова про новий російський проект "Dance Революція", в якому беруть участь кращі танцюристи в своєму жанрі, пишуть "Дні.ру". Фрідлянд жорстко розкритикував журі, в тому числі дісталося на горіхи й Брежнєвій. До речі, продюсер, не остання людина в світі шоубізу: він розкручував свого часу Валерія Меладзе, Миколу Трубача, Бориса Моїсеєва, Олексія Чумакова, займався телеконкурсом "Народний артист".

Фрідлянд з докором згадав українські корені Брежнєвої (не розуміючи, що вона робить на російському Першому каналі), а також зазначив, що вона "нічого не розуміє в танцях і естраді в цілому".

"Дуже люблю сучасні танці і днями кілька разів намагався включитися на Перший канал і подивитися танцювальне шоу. Але там наривався на журі... А журі таке – заслужено-улюблена артистка України Віра Галушко, вона ж Войченко, вона ж Кіпперман, вона ж Меладзе, нічого не розуміюча ні в танцях, ні в естраді в цілому, і з якихось причин обласкана Першим каналом і ще якийсь креативно-смурний молодий чоловік (танцівник Сергій Полунін – прим. ред.)".

До останнього продюсер "причепився" через його татуювання у вигляді тризуба на зовнішній стороні кисті.

Побачене залишило у Фрідлянда важке враження. Він обурився, чому змушений "відчувати телевізійно-вечірній дискомфорт" за свої гроші.

Примітно, що користувачі підтримали Фрідлянда в коментарях під постом.

"Порядним, культурним, освіченим людям перекривають кисень, а Галушкам можна... Нудить вже від них. Ну не можна ж кожен раз слухати і дивитися одних і тих же. Це ж тоталітаризм який–то по мізках", – відзначали коментуючі.

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