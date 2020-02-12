Співачка засвітила все, що можна!

Відома українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, порадувала фанатів новими відвертими знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка позує у надзвичайно відвертій сукні, яке практично повністю оголює її головну гордість. При цьому сама Кумейко елегантно заграє на камеру, відіграючи емоцію невинності.

Проте її прихильники були безмовні – кадрами зірка поділилася у себе в Сторисе.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала себе в новому образі.

На фото Кумейко позує в короткій чорній сукні. Можна відразу зауважити, що Анастасія вирішила не надягати білизну. На фото добре видно ідеальні ноги співачки. Образ виконавиця доповнила цікавим макіяжем і зібраним у хвіст волоссям. Кумейко в цей раз сиділа на пуфику, а на тлі можна побачити штору, крісло і інших людей.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати під них коментарі. Все із-за того, що фото було опубліковано в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, екс-солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала новий образ на фоні штор.

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