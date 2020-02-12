Відома українська виконавиця Оля Полякова засвітила на камеру розкішні форми в прозорому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram.
Так, зірка позує короткому піджаку, з-під якого красується прозоре білизна. На ногах виконавиці помітні красиві чорні панчохи і туфлі на підборах.
Однак шанувальники Полякової не мали можливості що-небудь сказати. Кадр зірка опублікувала у себе в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, співачка Оля Полякова в багатомільйонному місті за кордоном випадково зустріла знайому.
Артистка поділилася кадрами в "сториз" в Instagram. Так, за словами Олі, вона викликала "uber" в Нью-Йорку в США, і по чистій випадковості водієм виявилася сестра її перукаря.
"Хлопці, можете собі уявити? Викликала Убер, просто випадково в Нью-Йорку і приїжджає дівчина, ось така симпатична, і виявляється, що вона рідна сестра мого перукаря Льоші Андерсона. Ось як? У багатомільйонному місті ось так випадково ми зустрілися. Це неймовірно круто!", - поділилася Полякова.
Також артистка похвалилася шикарними кадрами, зробленими на тлі Манхеттена з катера. На місто вже впали сутінки і хмарочоси засвітилися міріадами "зірочок"-вогників. Оля з'явилася в шубці світлого кольору, з розпущеним волоссям і мінімумом косметики на обличчі.
"Ззаду мене горять будівлі Манхеттена... дуже красиво, скажіть?", - співачка навіть і не намагалася приховати свій захват, посміхаючись в об'єктив і буквально верещачи від моменту.
Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.
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