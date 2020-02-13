Популярна українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, здивувала новою формою брів

Фото з незвичайним мейком дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net . Помітно схудла і стрункіша Зарицька вирішила оголосити конкурс до 14 лютого. Дівчина нагадала, що 4 березня KAZKA виступає у Палаці Спорту. Вона запропонувала скористатися акцією, яка діє до 15 лютого. До цього дня можна купити два квитки на концерт за ціною одного.

Фанати не змогли не оцінити таке незвичайне фото, зазначивши, що Олександра виглядає краще.

«Саня розумниця, схудла, стала краще. Так тримати», - написали користувачі мережі.

Правда, багато шанувальників звернули увагу на дивну форму брів артистки і обрушилися на неї критикою.

«Вибачаюсь, а що з бровами?», «Все б нічого, але куди світ котиться з такими бровами», «На кінець у Вас гарна форма нігтів! Красуня», «Брежнєв», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька без сорому спустила сорочку заради пікантних кадрів. Вона опублікувала фото паспортного формату, на якому позувала з оголеними плечима і розпущеним волоссям. Образ зірка доповнила макіяжем під очима.

«Історія групи Казка - не випадковість, не свобода примхливих зірок. Ми знайшли свій голос, своїх людей і про те, що нас хвилює, будемо співати, поки звучить музика», - написала вона під постом.

Зазначимо, що Олександрі Зарицькій 27 років. Дівчина брала участь у проекті «Голос країни», а її група KAZKA стала відома завдяки участі в «Х-факторі». Там група зайняла лише 7 місце. Пізніше група брала участь у Національному відборі на Євробачення. Додамо, що пісня KAZKA «Поплакала» була хітом не тільки в Україні, але і за межами нашої країни.

Нагадаємо, що солістка KAZKA засвітила свої принади в тісному купальнику: гарячі кадри облетіли мережу.

Politeka повідомляла, що пишногруда Аалександра Зарицька показала найпікантніші місця в купальнику: "Ось це розмір!".

Також Politeka писала, що Зарицька похвалилася пишними формами в тропічному раю: аж у роті пересохло.