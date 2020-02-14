Екс-солістка "ВІА Гри", дружина співака Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва, з'явилася в чорній сукні

Красуня позувала в чорному довгому платті, яке відкрило одне її плече, пише Politeka.net.

Наряд обтягнув чудову фігуру 40-річної співачки. У скуні виділялися тонка фігура, красиві стегна і груди.

Вбрання трималося на одному плечі, прикрашеному красивим воланом.

Альбіна позувала, виставивши струнку ніжку вперед, і поклавши руки на стегна.

Зачіска артистки "зализана" назад. Альбіна посміхнулася. На її обличчі макіяж з акцентом на очі.

"Концерт до ювілею Дмитра Харатьяна!

Скільки чудових кінофільмів з Дмитром... Виросли на них... любимо їх! Це вічне кіно😍 Який у вас улюблений фільм?", - підписала знімок Джанабаєва.

За 10 годин пост отримав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Альбіна ти звичайно дуже красива але ви не пара звичайно 🤦‍♂️", "Життя складна штука, не нам судити. Мені здається дуже красива пара, красуня Альбіна а Валерій брутальний чоловік👍", "Така красива, Валерію можна тільки позаздрити.", "Розкішне плаття! Дмитро Харатьян - один з найулюбленіших артистів. Мені найбільше подобається з ним фільм "Фотографії на стіні"...", "Ах,яка жінка!!!😍👍🌹", "Сонечко☀️! Весна десь поруч☀️, а ви з кожним днем, все красивіша❤️!!! Ви, ПРИНЦЕСА...", "Розкішна жінка!!🔥🔥🔥 фільм Розіграш де Харатьян ще молодик) метелики літають метелики😂", "Ви красива", "Вітаю вас", "Очей не відвести!!!🌼💖💖💖", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва позувала разом з чоловіком. Красуня постала у чорній футболці з написом, поверх якої наділа довгий жакет. Образ Джанабаєвої завершили ланцюжок на шиї і сумочка на плечі.

Супутник жінки на фото вибрав чорний піджак і білосніжну сорочку.

В пості зірка розповіла про улюблений парфум і зустрічі з творцем бренду.

Нагадаємо, Альбіна Джанабаєва позувала на фото в зимовій куртці.Однак користувачі мережі все одно захоплюються зовнішнім виглядом артистки.

Нагадаємо, помолоділа Джанабаєва розставила ноги в напівпрозорому вбранні: «Меладзе всі заздрять».

Як повідомляла Politeka, Собчак змінила імідж і засвітила грудьми в прозорому вбранні: саме пікантне фото.

Також Politeka писала, що ненафарбована Джанабаєва заговорила про вбивство, Меладзе не стримався: "Ну, яка ж...".