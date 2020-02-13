"Більш красивої жінки ще не бачив!"

32-річна російська актриса Настасья Самбурська, зірка серіалу "Універ", розбурхала шанувальників гарячим знімком

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram. Судячи з підпису, Самбурська взяла участь у зйомках для чоловічого глянцю Maxim. Знаменитість постала в білому короткому халатику, чорних колготках і лабутенах. Вона застигла в пікантній позі, задерши ногу, щоб взутися. Зірка без тіні збентеження посвітила розкішними принадами, змушуючи шанувальників віддаватися фантазіям.

Мабуть, це тільки підготовка до зйомок, але артистка вже з ідеальною укладкою та яскравим макіяжем. Самбурська млосно дивиться вбік, відкривши ротик.

Відвертий знімок співачки активно обговорюють в коментарях. Шанувальники прийшли в повний захват, щедро нагородивши її компліментами.

"Ти се*сі, але вік дає про себе знати 🔥👏❤️"

"Мама дорога ❤️"

"Опік вказівного пальця правої руки 🔥"

"Більш Красивої Жінки,я ще не бачив!!!"

"Шикарна, які ніжки 😻🔥"

"Фотка просто вогонь 🔥🔥🔥"

"Пошуки хлопця перейшли в активну стадію?)))"

Зазначимо, з 2011 року Настасья Самбурська виконує головну роль студентки і управляючої нічним клубом Христини Соколовської в серіалі «Універ. Нова общага» на російському телеканалі ТНТ.

Завдяки «Універу» Самбурська стала впізнаваною і заслужила любов перших шанувальників. Подейкують, що у артистки складний характер, і «уживатися» в серіалі з іншими учасниками знімального процесу їй було досить складно.

Крім акторської діяльності, Самбурська також знімається в журналах "для дорослих". У 2012 році вона вперше з'явилася на обкладинках журналів MAXIM і iFamous, в 2013 році на обкладинках Playboy Russia і Playboy Ukraine.

Також Самбурська пробує себе у співочій кар'єрі. Популярність їй приніс сингл «Ти потрапив» 2012 року. Пісня перебувала в ротації на українських і російських радіостанціях, а через деякий час стала хітом.

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