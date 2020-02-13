Зворушливе відео онкохворої Анастасії Заворотнюк з сином сколихнуло мережу

Шанувальники обговорюють зворушливий кліп за участю ще здорової актриси. Фанати сподіваються, що незабаром знову побачать Анастасію такою ж красивою, щасливою, а головне, здоровою, як у кліпі. Відео з'явилося на фан-сторінці артистки (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

Кілька років тому зірка серіалів знялася в кліпі разом з сином Майклом. Тоді знятися в кліпі Анастасію особисто запросив Денис Клявер.

"Коли ти виростеш, синку...", - говорила актриса.

Згідно з коментарями, після перегляду відео багато не змогли стримати сліз. Шанувальники артистки в коментарях пишуть, що бажають Заворотнюк якнайшвидшого одужання.

Фанати просять рідних Насті передати від неї хоч якусь вісточку. На сьогоднішній день достовірно не відомо про стан Заворотнюк. Сім'я зірки не розповідає громадськості, де вона зараз проходить лікування, і чи є хоч якісь результати. У зв'язку з цим у ЗМІ часто з'являються різні чутки.

А шанувальникам актриси залишається лише молитися за Анастасію і чекати.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися фотографії Анастасії Заворотнюк і її чоловіка фігуриста Петра Чернишова. Архівні знімки 11-річної давності були розміщені на сторінці артистки в Instagram.

Їх опублікувала донька актриси Ганна, яка зараз веде соцмережі замість матері. Незважаючи на те, що фото були опубліковані ще восени 2019 року, про них знову згадали зараз, коли у ЗМІ з'явилися чутки про розлучення зоряної пари.

Нагадаємо, що чоловік Заворотнюк раптово змінив імідж, вразивши росіян новою зовнішністю: фото облетіло мережа.

Також Politeka писала про розлучення хворий на рак Заворотнюк і Чернишова: стало відомо про зради, "чоловік любить здорову...".

А ще Politeka повідомляла, що відомий артист розповів всю правду про хвору на рак Заворотнюк.