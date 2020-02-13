Популярна українська телеведуча і тревел-блогер Леся Нікітюк опублікувала кліп на свою першу сольну пісню – «Ями»

Вона записала її для шоу Ле Маршрутка на Новому Каналі, в якому вона обїздила всю Україну. (Щоб подивитися – проскрольте вниз)

Никитюк повідомила, що пісня стане офіційним саундтреком до її авторській телепрограмі LeМаршрутка.

В Instagram Никитюк повідомила, що текст трека написала Тетяна Решетняк, а музику - Руслан Квінта. Ведуча подякувала їм, усій команді програми LeМаршрутка і Укравтодору.

Кліп зробили у стилі олдскульної гри. Леся лежить на даху маршрутки і їде по дорозі, об'їжджаючи ями і збираючи монетки.

В тексті пісні ведуча співає про любовних відносинах, схожих на ями на дорогах.

У своєму миниблоге Никитюк написала, що припиняє співати в караоке і що "ще 8 пісень і альбом буде".

Зазначимо, пісня справила справжній фурор в мережі. Відео засипали захопленими коментарями. Користувачі пишуть, що Никитюк тепер може брати участь у національному відборі на Євробачення. Також багато хвалять, що порушена актуальна тема.

Крім того, багатьом припав до душі голів улюбленою телеведучою.

«Ну що, Євробачення 2020?», «Леся у тебе голос дуже гарний, нарешті людина зважилася заспівати про ямах можливо так достукаємося до них, молодець», «Чекаємо Лесю наступному році на нацвідборі на Eurovision 2021», «Це моя улюблена пісня!!! Леся, дякую!!!», «Леся ти Бомба ракета, пісня супер», «Молодчинка!!!❤️❤️😍 Ніколи не зупиняйся і роби те, що подобається...», «Краса у всіх сенсах)Леся Іванівна, дякую Вам за чудову пісню. Люблю Вас», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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