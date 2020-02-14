12-річна Аліса Ревва, дочка відомого російського коміка Олександра Ревви, який виступає в «Comedy Club» під псевдонімом Артур Пирожков, показала, чим її нагородила природа

Як передає Politeka.net, дівчина провела новорічні канікули у тропічній країні і з радістю ділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото з розкішного відпочинку. На одному з кадрів, Аліса постала в крихітному купальнику в басейні. Вона позувала на різнобарвному надувному матраці у формі крил. Аліса витягла ніжки вперед, а руки розставила в сторони, посвітивши стрункою вродою на камеру.

На іншому знімку дочка Пирожкова позувала в купальнику на білосніжному піску у кромки блакитного океану. Ще зовсім трохи і Аліса "переплюне" маму - Анжеліку Ревву, яка без тіні збентеження хвалиться шикарними формами в неймовірних нарядах в соцмережі.

На третьому фото Аліса постала в "повітряному" білому платті, за що дівчинку одразу ж назвали "ангелом". Вона розпустила волосся, прикрасивши червоною квіткою.

Користувачі засипали дочку Пирожкова компліментами в коментарях. Та що там, навіть сам Пирожков не витримав і залишив відгук: "Яка ти красива❤️", - написав артист.

"Яка краса 😍😍😍 і маленька принцеса 👍🏻👍🏻👍🏻"

"Блакитний колір,краса!!!Очей не можу відвести👍👍👍"

"Ангел 🔥"

"Аліса Ревва королева 👸🏼 😍"

"Ти крута 🔥❤️"

"Не боїшся?"

Зазначимо, Олександр і Анжеліка одружилися в 2007-му, в цьому ж році у них народилася Аліса, а ще через чотири роки друга донька Амелі.

Раніше ми повідомляли, дружина Пирожкова не посоромилася показати на публіці жаркий поцілунок з чоловіком. Анжеліка поділилася в Instagram кадром, на якому Олександр притягнув її до себе. Шанувальники прийшли в невимовний захват від такого щирої та полум'яної прояви почуттів.

"Дуже інтелігентний, культурний поцілунок вийшов😂😂😂😂!!! Супер паРА!!👍🏻 " - "😅фух.. спасибі.. намагалися 🙏🏼"; "Хочеться сказати - заздрю,але немає піду з чоловіком поцелуюсь💟Щастя Вам з Олександром🌹🌹🌹"; "Тепер Ви повинні одружитися 😂😂😂в п'ятий раз здається😂😂😂", - писали в коментарях.

Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова без нижньої білизни покрутилася перед камерою: "Давно не бачив такої потужної..."

Як повідомляла Politeka, розкішна дружина Артура Пирожкова облягла принадності "тісний" наряд: "найзаповітніша мрія"

Також Politeka писала, що Харламов нищівно розмазав Соловйова, з'явилося яскраве відео: "Вечірній мудо..."