Деякі українські знаменитості провели зимовий відпочинок в теплих краях

Знаменитості не упустили можливості похвалитися ідеальними фігурами в купальниках, пише Politeka.net. Давайте подивимося, як красуні хвалилися формами на пляжі.

Українська співачка Настя Каменських заворожила формами в Мексиці. Зірка постала в чорному купальнику з трикутниками на грудях. Артистка доповнила образ стильними темними окулярами.

Телеведуча Леся Нікітюк відпочивала в Арабських Еміратах. На цьому фото вона красується в червоному купальнику з глибоким декольте і великим вирізом під грудьми Фігура довгоногої богині чудова.

Струнка солістка "Время и стекло" Надя Дорофєєва посвітила п'ятою точкою у відвертому купальнику. Відомо, що дівчина з чоловіком, співаком Володимиром Дантесом, відпочивала в Домініканській Республіці.

Співачка Світлана Лобода теж посвітила рельєфами тіла за кордоном. Тіло матері двох дітей - просто чудове.

Блондинка Оля Полякова не втомлюється хвалитися фігурою і довгими ногами. На фото зірка позує в жовтому купальнику зігнувшись в пікантній позі.

Колишня учасниця "ВІА Гри", співачка Міша Романова, побувала на Маврикії. Зірка засвітила ідеальну фігуру після недавніх пологів.

Телеведуча і модель Катя Осадча також з сім'єю провела час у теплих краях. Зірка виставила напоказ розкішну фігуру.

Нагадаємо, Настя Каменських записала пісню "Lollipop" разом з іспанським діджеєм Juan Magán. Зірка представила свій хіт на честь Дня закоханих.

Красуня опублікувала уривок з нової відеороботи. Вона постала в напівпрозорому мереживному боді та брюках-кльош чорно-білого кольору.

Співачка взяла в руки трубку і піднесла до вуха.

Раніше повідомлялося, що Леся Никитюк повідомила фанатам про те, що записала свою першу пісню, яка вже доступна у неї у влозі.

Пост зірка супроводила елегантною фотографією в одному піджаку і штанях, які накинула на голе тіло. А через незвичну укладку, шанувальники зірки не відразу впізнали.

«Сподіваюся вам сподобається.. адже ще 8 пісень і буде альбом», - написала Леся.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді: "Я всім співчуваю...".

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