Деякі українські знаменитості провели зимовий відпочинок в теплих краях
Знаменитості не упустили можливості похвалитися ідеальними фігурами в купальниках, пише Politeka.net. Давайте подивимося, як красуні хвалилися формами на пляжі.
Українська співачка Настя Каменських заворожила формами в Мексиці. Зірка постала в чорному купальнику з трикутниками на грудях. Артистка доповнила образ стильними темними окулярами.
Телеведуча Леся Нікітюк відпочивала в Арабських Еміратах. На цьому фото вона красується в червоному купальнику з глибоким декольте і великим вирізом під грудьми Фігура довгоногої богині чудова.
Кім Кардашьян підняла спідницю і блиснула своєю гідністю: "Справжня богиня"
Кухар з "Танців з зірками" вразила інтимним фото в ліжку з чоловіком: "Жінка повинна..."
Нікітюк скинула одяг заради яскравих кадрів з келихом у руці: "Ой, взимку в купальнику..."
Доросла дочка Асмус і Харламова вразила зовнішністю: "Копія..."
Струнка солістка "Время и стекло" Надя Дорофєєва посвітила п'ятою точкою у відвертому купальнику. Відомо, що дівчина з чоловіком, співаком Володимиром Дантесом, відпочивала в Домініканській Республіці.
Співачка Світлана Лобода теж посвітила рельєфами тіла за кордоном. Тіло матері двох дітей - просто чудове.
Блондинка Оля Полякова не втомлюється хвалитися фігурою і довгими ногами. На фото зірка позує в жовтому купальнику зігнувшись в пікантній позі.
Колишня учасниця "ВІА Гри", співачка Міша Романова, побувала на Маврикії. Зірка засвітила ідеальну фігуру після недавніх пологів.
Телеведуча і модель Катя Осадча також з сім'єю провела час у теплих краях. Зірка виставила напоказ розкішну фігуру.
Нагадаємо, Настя Каменських записала пісню "Lollipop" разом з іспанським діджеєм Juan Magán. Зірка представила свій хіт на честь Дня закоханих.
Красуня опублікувала уривок з нової відеороботи. Вона постала в напівпрозорому мереживному боді та брюках-кльош чорно-білого кольору.
Співачка взяла в руки трубку і піднесла до вуха.
Раніше повідомлялося, що Леся Никитюк повідомила фанатам про те, що записала свою першу пісню, яка вже доступна у неї у влозі.
Пост зірка супроводила елегантною фотографією в одному піджаку і штанях, які накинула на голе тіло. А через незвичну укладку, шанувальники зірки не відразу впізнали.
«Сподіваюся вам сподобається.. адже ще 8 пісень і буде альбом», - написала Леся.
Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.
Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді: "Я всім співчуваю...".
Також Politeka писала, що Никитюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані: "Сумую за..."