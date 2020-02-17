Українська співачка Наталія Могилевська може пишається своїм квітучим зовнішнім виглядом

Як повідомляє Politeka.net, протягом всієї свій кар'єри вона була вірна майже незмінному образу: довге каштанове пряме або хвилясте волосся. Однак відсутність епатажних експериментів над своєю зовнішністю не стали перешкодою для досягнення неймовірного успіху в сфері шоу-бізнесу.

У 2006 році вона була визнана найкрасивішою жінкою року в Україні за версією журналу Viva! Ми вирішили згадати, як змінилася і виглядає зараз відома співачка.

2006 рік

У 2006 році вона не тільки стала найкрасивішою жінкою України за версією журналу Viva!, але разом зі своїм партнером Владом Ямою посіла друге місце на шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1".

Яма і Могилевська вподальшому були учасниками двох сезонів шоу "Танці з зірками" – першого і третього, обидва рази зайняли друге місце.

2017 рік

Через 10 років Наталя Могилевська знову вийшла на паркет "Танців з зірками", заради участі в ньому вона схудла на 25 кілограмів. Відзначимо, що організатори проекту в 2017 році запропонували Могилевській зайняти крісло судді. Проте, Наталя вирішила зробити собі виклик і повернутися в шоу в якості учасниці.

Ігор Кузьменко та Наталя Могилевська - неймовірно емоційна і гаряча пара, яка завзято боролася за перемогу в шоу все ж домоглася свого результату.



2020 рік

Зараз Могилевську просто не впізнати, вона змінилася не тільки зовні, але і внутрішньо. Вона постійно відвідує свого наставника в Індії і вчиться бачити світ по-новому. Могилевська майже перестала бувати на вечірках, не вживає алкоголь.

"Мені не цікавий алкоголь, і я не вживаю наркотиків, я дуже нудний людина для суспільства. Єдине, що не нудно – я дуже люблю життя і дуже люблю людей! Люди – це останнє, що не нудно!", - розповідала співачка в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, Могилевська засвітила свою гідність в екстремальному розрізі

Також Politeka повідомляла, що мнтимное фото Могилевської, Брежнєвої і покійної Фріске підірвало мережа

Як Politeka повідомляла, що Могилевська з Кароль помірялись пружними принадами