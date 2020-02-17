Зірка популярного серіалу "Свати" актриса Тетяна Кравченко змусила шанувальників "ридати", нагадавши про одниз із найзабавніших моментів минулих сезонів

Як передає Politeka.net, актриса поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з колегою по майданчику актрисою Людмилою Артем'євою (щоб подивитися, проскрольте вниз). Персонаж Кравченко - Валюха Будько - зіткнулася з пероснажем Артем'євої - Олею Ковальовою - у словесній баталії. Одна із фраз їх перепалки "Укусно тобі?" стала вже крилатою у мільйонів фанатів серіалу.

Справа в тому, що Ковальова "пройшлася" по фігурі Валюхи, натякаючи, що потрібно краще доглядати за собою і менше їсти. При цьому сама без докорів сумління з апетитом уплітала наготовані Будько страви. Простачка-героїня Кравченко просто феноменально поставила "родичку" на місце.

"Укусно» тобі? 😃 #татьянакравченко #людмилаартемьева #свати", - підписала кадри Кравченко.

Шанувальники з радістю ностальгували разом із актрисою, за кілька годин поставивши понад 25 000 "сердечок" цьому ролику.

"👍Це тепер крилата фраза! "Укусно тобі" і "Фатіт" 😂"

"Суппер👍, вищий пілотаж, поважаю і захоплююся Вами. ВИ неповторні і незрівнянна, і просто шикарна жінка🤗"

"найулюбленіший серіал 😍, не перестаю захоплюватися акторами💖 . По 100 раз переглянула всі сезони і чекаю новий сезон 🤗😍😍"

"В якомусь інтерв'ю Людмила Артем'єва сказала, що простушку ( як Валя) зіграти легко! А от ти спробуй, зіграй інтелігенцію .. Ох, неправа, Артем'єва, ох, неправа....😂"

"Після "укусно" - я впала з дивана! Так тільки Кравченко могЬОт!!!"

"я тільки недавно почала дивитися цей серіал😊з 1-го сезону з 1-ої серії.., сміюся до сліз..😂 закохалася у всіх!!!💓"

"Пора зробити "рецепти від Валюхи"! Хто за? !"

Раніше ми повідомляли, в Білорусі після семи років простою стартували зйомки чергового сезону "Сватів", що сильно порадувало фанатів серіалу. У соцмережі з'явилися фото зі знімального процесу, що відкрили завісу таємниці, що ж буде в перших епізодах 7-го сезону. Судячи зі знімками, однією з тем стане свято Масниці.

Нагадаємо, доля "Сватів" вирішена, російська зірка видала всю правду.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" зняла з себе все зайве заради пікантній фотосесії.