У віці 86 років пішла з життя американська актриса Лінн Коен, відома по ролі домробітниці в серіалі HBO "Секс у великому місті"

Про смерть актриси 14 лютого повідомив її менеджер Джоша Пульц, правда, не розкрив причину й обставини.

Популярність Коен принесла роль домробітниці і няні Магди у персонажа Міранди Хоббс (у виконанні Синтії Ніксон), кращої подруги Керрі Бредшоу, яку зіграла Сара Джессіка Паркер.

Коен з'явилася в 13 епізодах між 2000 і 2004 роками і повторила свою роль у фільмі 2008 року.

Крім того, вона знімалася у відомому серіалі «Закон і порядок», з'являючись у головних серіалах, а також у фільмах «Закон і порядок: злочинний намір» і «Закон і порядок: розділ спеціальні потерпілі».

В 2018 році Коен знялася в успішному серіалі Amazon Prime «Дивна місіс Мейзел».

Також у неї були ролі і на великому екрані. Зокрема, актриса засвітилася в «Мюнхені» Стівена Спілберга і «Голодних іграх: загоряння», другому фільмі, заснованому на антиутопічній трилогії. Крім того, Коен знялася в декількох короткометражних фільмах, в тому числі «Артеміда і астронавт».

Коен народилася в Канзас-Сіті, штат Міссурі, і двічі була одружена. Інформацією про її похорон менеджер не поділився.

Раніше ми повідомляли, 7 лютого страшна смерть наздогнала зірку серіалу "Відчайдушні домогосподарки" - 91-річного Орсона Біна. Актор загинув в Лос-Анджелесі під колесами авто.

З'ясувалося, що Бін опинився, як кажуть, не в тому місці і не в той час: під час прогулянки по набережній його зачепило авто, в результаті чого актор впав прямо під колеса іншої проїжджаючої машини. Травми зірки, на жаль, виявилися несумісними з життям.

Орсон Бін почав свою кар'єру на телебаченні в 1950-ті як комік. Він відомий ролями в таких серіалах і фільмах, як "Відчайдушні домогосподарки", "Анатомія вбивства", "Як я зустрів вашу маму" і "Бути Джоном Малковичем". Популярність публіки він здобув з 60-х по 80-ті роки завдяки участі у гумористичних телешоу.

Нагадаємо, померла справжня легенда Голлівуду, його фільми дивилися всі.

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