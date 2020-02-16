Анджеліна Джолі хоче завести ще одну дитину

Актриса давно хотіла всиновити чи удочерити ще однієї дитини з бідної країни, але їй не дозволяв колишній чоловік Бред Пітт. Тепер же Джолі ніхто не завадить, і вона почала активну підготовку до поповнення сім'ї.

Бред Пітт тоді відчував, що «їх виводки з шести осіб було достатньо».

Наближений зіркової сім'ї розповів ЗМІ, що Джолі не просто замислюється про це, але і вже розпочала серйозну підготовку: відвідує дитячі будинки в Сирії, Гаїті, а також в Ефіопії та інших частинах Африки.

«Вона дуже пишається своїми дітьми і всім, чого вони досягли, особливо їх гуманітарними успіхами. Анджеліна хоче дати ще одній дитині таку ж можливість», — говорить інсайдер.

Актриса вже виховує шестеро дітей: синів Меддокса, Пакса, Нокса а тепер і сина Джона, який подумує про операції по зміні статі і приймає гормональні таблетки. А також дочок Захару і Вів'єн. Всі вони носять прізвище Джолі-Пітт, хоча лише троє — Джон (раніше дочка Шайло), Нокс і Вів'єн — є біологічними дітьми колишніх подружжя.

Нагадаємо, що 56-річний Бред Пітт був на вечірці з нагоди вручення «Оскара». На заході, крім Пітта, були присутні різні знаменитості, у тому числі американський репер Каньє Уест і його дружина Кім Кардашьян.

Відомо, що деякий час тому колишня дружина Бреда, Анджеліна Джолі, виступила проти його спілкування з сімейством Кардашьян, адже Пітт хотів, щоб їх діти спілкувалися, адже сімейство Кардашьян може погано вплинути на їх нащадків. Тому Джолі поставила умову: якщо Пітт хоче і далі бачитися з дітьми, то він повинен перестати спілкуватися з Кім і Каньє.

Швидше за все, Анджеліна негативно поставиться до того, що Бред пішов наперекір її умовами.

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