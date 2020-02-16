Наречена культового Холостяка Микити Добриніна Дарина Квіткова розповіла про проблеми з животом

На кадрах Даша показала себе і Микиту. Він позував в цей раз в сорочці, а наречена в блузі або чомусь подібному. Судячи з відео, лежала пара, швидше за все. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"У мене болить живіт, значить хтось там живе. Якщо це не глисти...", - почала віршик Даша. Микита відразу продовжив: "Хто таке придумав, ти?". Після цього сценка закінчилася.

Фанати не змогли оцінити творчість Дарії або поставити лайки, а також обговорити можливі натяки на вагітність. Все із-за того, що дівчина опублікувала відео в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що наречена Холостяка Микити Добриніна Дар'я Квіткова показала себе у весільній сукні.

На першому фото Дарія позує у пишній сукні з аплікацією з квітів на руці, яка кріпиться на прозору тканину. На другому фото вона вже показує себе в іншому плаття з відкритою спиною, на тонких бретелях з довгим шлейфом.

"Дівчата, у мене розрив серця", - написала під фото Квіткова.

Фанати встигли поставити більше 50 тисяч лайків і написали безліч коментарів обговорюючи, яку сукню краще. Думка фоловерів розійшлося, хоча більше голосували за другий варіант.

Повідомлялося, що знаменита пара «Холостяка» Микити Добриніна і Дар'ї Квитковой вже почала готуватися до весілля, адже нещодавно головний холостяк країни зробив пропозицію руки і серця своїй коханій. 21-річна дівчина в мережі поділилася першими деталями весілля.

«Якщо чесно, я ще трохи в шоці і не можу повірити, що тепер я в статусі нареченої. Дякуємо кожному за теплі слова. Нехай наша сімейне життя проходить з такою ж легкістю, з якою ти піднімаєш мою широку кісточку», – наголосила Квітко в мережі під фото, де Добринін тримає її на руках.

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