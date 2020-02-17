Відомий російський актор Михайло Єфремов розкритикував російське населення
Як повідомляє Politeka.net Михайло Єфремов в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю заявив, що головними рисами російського народу є заздрісність і фальшивий патріотизм (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
"Зараз всі на патріотизмі. Значить, точно прокралися. Якщо заговорили про патріотизм, значить, точно дірки в кишенях", - зазначив актор.
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Крім того, він прокоментував скандальне висловлювання, яке він зробив в 2013 році, про те, що російський народ - це "не дитина, а мерзенна підліткова гнида".
Актор, зазначив, що негативні якості російського суспільство проявилися в 2014 році і додав, що у нього так само є подібні риси.
Також раніше повідомлялося, що російський актор Михайло Єфремов висміяв путінських вояк нової сатиричної піснею, і навряд чи таке сподобається можновладцям.
артист вийшов На сцену в бронежилеті і шапці Чебурашки. Під мотив з пісеньки про це казкового героя він виконав новий твір, в якому розповів про нелегку долю росгвардейца.
Нагадаємо, Єфремов назвав переломний рік в історії Росії.
Як повідомляла Politeka, Єфремов без сорому припечатав росіян.
Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.