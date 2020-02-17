Відомий російський актор Михайло Єфремов розкритикував російське населення

Як повідомляє Politeka.net Михайло Єфремов в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю заявив, що головними рисами російського народу є заздрісність і фальшивий патріотизм (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Зараз всі на патріотизмі. Значить, точно прокралися. Якщо заговорили про патріотизм, значить, точно дірки в кишенях", - зазначив актор.

Крім того, він прокоментував скандальне висловлювання, яке він зробив в 2013 році, про те, що російський народ - це "не дитина, а мерзенна підліткова гнида".

Актор, зазначив, що негативні якості російського суспільство проявилися в 2014 році і додав, що у нього так само є подібні риси.

"Це стара цитата. Заздрісність, крикливість, істеризм, ну все, що потім проявилося в 2014 році. Я ж невід'ємна частина цього народу... Мені просто соромно буває, може бути, частіше. Хоча у мене є вихід в якісь художні осмислення цієї справи. Це простіше – жити з цим", – резюмував він.