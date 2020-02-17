Колишня дівчина принца Гаррі, британська телеведуча Кароліна Флек всього за день до самогубства раділа життю в компанії свого улюбленця

Відому телеведучу британських реаліті-шоу "Х-фактор", "Острів любові", "Я знаменитість" і "Хвилина до перемоги" знайшли мертвою у власній квартирі в Лондоні 15 лютого. Повідомлялося, що вона покінчила з собою.

Трагедії передував важкий період в житті Керолайн. Справа в тому, що в грудні минулого року 40-річну зірку звинуватили у побитті колишнього бойфренда – 27-річного Льюїса Бертона. Незважаючи на те, що сам Льюїс відмовився від обвинувачення, ведучу намагалися притягнути до кримінальної відповідальності.

У Різдво Керолайн опублікувала на своїй сторінці в Instagram емоційний пост, в якому розповіла про те, як переживає цей важкий період.

«Такого роду увагу і спекуляції важко переносити поодинці…зрештою, я звичайна людина, і я не збираюся мовчати, коли мені є що розповісти, і треба жити далі…Мені знадобиться якийсь час, щоб відчути себе краще і засвоїти уроки з ситуацій, в яких я опинилася», - писала знаменитість.

Свій наступний пост у соцмережі вона зробила за день до смерті – 14 лютого. Керолайн опублікувала серію фото, на яких вона позує зі своєю собакою. Дівчина мило дуріє з твариною і виглядає щасливою.

До цього ми писали про те, що 40-річна Керолайн повинна була постати перед судом у березні за звинуваченням у нанесенні побоїв своєму хлопцеві, а ввечері 15 лютого друзі та близькі телеведучої дізналися про її смерті.

Зазначимо, що трагедія трапилася всього через день після того, як її коханий Льюїс Бертон публічно зв'язався з нею, незважаючи на заборону суду.

«Ми можемо підтвердити, що наша Керолайн померла 15 лютого. Також ми просимо пресу поважати приватне життя родини в цей важкий час», – заявили рідні Керолайн Флек.

14 лютого, незважаючи на судовий розгляд, її молодий бойфренд, Льюїс оголосив про любов до Керолайн в Instagram. Він опублікував їх спільне фото і написав, що любить її.

Нагадаємо, красуню-колишню принца Гаррі виявили мертвою: подробиці трагедії пробирають до мурашок.

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