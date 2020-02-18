Скандально відомий депутат Держдуми Віталій Мілонов накинувся на Філіпа Кіркорова, і заявив, що співак "створив церква Сатани"

Таку реакцію викликав новий кліп Кіркорова "Романи", в якому він з'явився з напівоголеними "черницями", пише Sobesednik.ru. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Кліп знімали в католицькому храмі. Кіркоров виступив в ролі священика, а його спокусницею стала молода красуня, яку зіграла актриса Катерина Варнава. Загальне божевілля на гріховних думках торкнулося і черниць, які влаштували дикі танці в спокусливих боді.

"В силу того, що в Кіркорова немає освіти у цій сфері, він не розуміє, що по суті в чистому вигляді справив церква сатани. Це недобрі речі, я б, чесно кажучи, не став так ризикувати. Це все одно, що завести вдома крокодила, плескатися з ним у ванній, думаючи, який же цей Гена красивий. Але ж крокодил може не тільки одне місце відкусити, але і голову", - заявив Мілонов.

"Він заради хайпи, вибачте мене, напаскудив собі на голову і посміхається. Він образив себе дуже серйозно. Я, само собою, не шанувальник творчості Філіпа Кіркорова, але мені за нього якось ніяково", - додав депутат.

Нагадаємо, прем'єра відеокліпу "Романи" Філіпа Кіркорова відбулася 14 лютого, в День всіх закоханих. Ролик зняв український кліпмейкер Тарас Голубков, раніше відомий роботами з MELOVIN, MONATIK, ZIVERT, Артемом Пивоваровим і групою "Скрябін".

У кліпі присутні відсилання до робіт Мікеланджело (до образу "Щит і меч" як символу вищої справедливості).

"Коли я почув пісню, у мене народилося три ідеї, одна з них була дуже несподіваною. Чесно, я не думав, що її можуть вибрати, але Філіпу сподобалася саме вона! Філіп дав мені один важливий коментар при обговоренні сценарію: "Хочу, щоб цей відеокліп був, як картина!" Це і лягло в основу всієї атмосфери відео. Я вирішив створити роботу монументальної, красивою, як полотна старих майстрів, але при цьому привнести ноти фешн-естетики і легкої іронії", – розповідав Тарас Голубков.

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