Відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко показала нове фото з відпочинку

На фото Регіна позує в сорочці або блузці, а також видно нижня частина купальника, який виявився міні. На руках Тодоренко тримає сина, який в свою чергу тримає келих з чим-то. На тлі можна побачити мокрий пісок, воду, пальми та іншу рослинність. Небо було чистим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Син , я так люблю в тобі батька)", - написала Тодоренко під фото.

Відразу з'явився під кадром глава сімейства - Влад Топалов. Він написав кілька коментарів, в яких ставив тільки сердечка.

Фанати встигли поставити майже 300 тисяч лайків і написали безліч коментарів під фото:

"Яке миле фото. Регіна, ви в прекрасній формі і вам дуже йде материнство", "ААААА, як же хочеться туди. Лежати на білосніжному пляжі, є фрукти і ні про що не думати", "Коли за другим", "Регіна,ти дуже хороша мама для цієї дитини", "Які класні! І яка краса навколо", "Які ви гарненькі. Регіна доброго, вам відпустки з малюком", "те саме класне відчуття. Бачити Вашу любов в дитині", "Шикарний знімок з шикарними вами!", "Потрібно буде чоловікові у відпустці показати цю фотографію і сказати «просто сфоткай так само»".

Раніше ми повідомляли, що Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром.

цього разу Регіна вирішила показати черговий кадр з відпустки, засвітивши стильний купальник перед шанувальниками.

На новому знімку артистка позувала на тлі узбережжя, сидячи біля прозорої води. На тлі білосніжного піску і практично прозорої води зірка виглядала особливо засмаглою.

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