Дочка українського політика Михайла Добкіна Алла вирішила показатися без штанів перед всім інтернетом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram.

Так, дівчина позує без штанів просто в туалеті. На ній, як можна помітити, біле міні-сукня, з-під якого видно зайве.

Доповнює образ елегантний поясок. Також можна помітити, що крім Добкіною, в туалеті нікого немає. А оскільки кадри вона опублікувала у себе в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, Алла зробила селфи в машині і поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram. На ній чорна кофта з штучного хутра. Примітно, що дівчина постала в трохи розпатлані вигляді і мінімум косметики на обличчі. Блакитноока красуня пильно дивиться в об'єктив, піднявши руку вгору і доторкнувшись до волосся.

У підписі до фото дочка Добкіна виявила бажання здійснити одну мрію своїх фоловерів (а їх, до речі, у неї більше 62 000).

"У мене до вас серйозне питання..🖤 ви щасливі зараз? Я хочу зрозуміти, скільки у мене тут щасливих людей 💋 І друге питання..про що ви мрієте? Я хочу почитати і здійснити 1 вашу мрію 😊 звичайно машини, квартири не обіцяю..адже щастя не в цьому. Щастя в емоціях 🙏🏼 Чекаю на ваші думки і відповіді... А Ваша💋🖤", - написала Алла.

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