Заява про бореться з раком Анастасії Заворотнюк зробили на популярному світському заході в Росії

У Москві традиційно пройшла церемонія вручення премій "Пара року" журналу Moda topical. На вечорі трапилася несподіванка.

В 12-й раз сім'ї представників російського шоу-бізнесу отримали статуетки. Вперше за довгий час на заході не було Петра Чернишова та Анастасії Заворотнюк. Зірка комедійного серіалу "Моя прекрасна няня" тяжко хвора, за інформацією ЗМІ, у актриси рак головного мозку.

А ще рік тому Заворотнюк і Чернишов не тільки отримали нагороду в номінації "Творча пара", але і вели захід. Кажуть, це був останній вихід артистки до публіки перед тим, як вона почала боротися з підступним захворюванням.

цього вечора вів Стас Костюшкін з дружиною.

Нагороду "найміцніша пара" отримали подружжя Стриженовы. Потім сталося щось несподіване.

Трохи плутано, звертаючись до гостей церемонії, Олександр Стриженов зробив заяву про Анастасії Заворотнюк.

"Ми з їхніх рук отримували премію "Пара року" багато раз. Це Настя Заворотнюк та Петро Чернишов. Якщо ми віримо в чудеса, то давайте пошлемо свою любов і свою підтримку саме цій парі!", - сказав артист.

Публіка зустріла його слова гучними оплесками.

Але це ще не все.

«Є пара для якої цей рік став справжнім випробуванням, тому свою статуетку ми передали Насті Заворотнюк і Петру Чернишову», - повідомила Катерина Стриженова через добу після церемонії.

Нагадаємо, раніше відома модель і співачка Кіра Шайн, якій видалили злоякісну пухлину мозку, звернулася до актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з такою ж недугою.

Кіра Шайн вирішила підтримати артистку.

«Дорога Настя, життя триває. Треба набратися сил і битися. Намагайся кожен міг проживати з посмішкою. Якщо не буде внутрішнього настрою, ні один лікар не допоможе. Завжди треба вірити в себе та в диво. Думки матеріальні», — звернулася модель до зірки «Моєї прекрасної няні».

Нагадаємо, відомий артист розповів всю правду про хвору на рак Заворотнюк.

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