Російської співачки та актриси Жанни Фріске майже п'ять років як немає в живих, проте її рідні досі не розберуться з грошовим питанням: мільйонами, зібраними на її боротьбу з раком

Стало відомо, що батько артистки Володимир Фріске звернувся в московський суд з тим, щоб стягнути з чоловіка дочки, шоумена Дмитра Шепелєва, понад 7 мільйонів рублів, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Mash.

Так, батько Жанни вимагає від Шепелєва погасити борг перед фондом, який збирав гроші на лікування її доньки.

Нагадаємо, в 2014 в Русфонді накопичилися 67 мільйонів рублів, які збирали, як то кажуть, всім світом по нитці, але через рік співачка померла. Благодійники пообіцяли відправити 21 мільйон онкохворим дітям. А потім гроші зникли. Підозра впала на родичів, і в 2017-му суд зобов'язав Шепелєва та батьків Жанни все повернути.

Навесні минулого року батькам Жанни вдалося розрахуватися з боргом, продавши заміський будинок. Причому вони віддали відразу 21 мільйон, що включає і частину вдівця Шепелєва (7 млн 211 тисяч). А так як останній відмовляється добровільно відшкодовувати збитки, Володимир Фріске звернувся в Пресненський суд Москви.

Раніше ми повідомляли, у мережі обговорюють фото Шепелєва зі своєю новою пасією - дизайнером інтер'єрів Катериною Тулуповою. Парочка засвітилася в Мілані в Італії. Вони сфотографували своє відображення у вітрині. Шепелєв при цьому склав пальці у формі сердечка.

До цього уважні користувачі запідозрили Тулупову у вагітності. Справа в тому, що нещодавно в мережі з'явилися фото фото з відкриття книжкового клубу (один з її проектів), на якому Шепелєв з'явився в костюмі-трійці, а ось його кохана - в розтягнутому светрі.

Нагадаємо, день народження сина Шепелєва міг закінчитися трагедією.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске Шепелєв відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.