Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Цього разу зірка показала фігуру в чорному мереживній корсеті і темних спортивних штанах, доповнивши образ звичними супер-високими підборами. Так, артистка приголомшила пікантними кадрами в Instagram, зробленими під час концерту в цьому вбранні. У розділі Сторі співачка практично поставила перед собою на коліна одну з дівчат і забавно позувала знизу, дозволяючи однією з танцівниць погладити себе.

Постановка танцю Анни виглядає досить унікально і оригінально. Саме тому співачка викликає незмінне захоплення серед шанувальників. Тим не менш, оскільки нові кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Після завершення відпочинку зірка приступила до активної роботи і до концертів, але не забуває артистка також поповнювати стрічку Instagram новими кадрами. Ганна розповіла про виконання заповітного бажання – у її будинку з'явилася окрема кімната з обробкою під гардероб.

На фото зірка сидить у своїй новій вбиральні в чорному вбранні і туфлх з великими бантами. Зліва від неї розміщені стелажі з взуттям, а праворуч висять вбрання.

"Hello Bitches. Днями збулася одна з моїх мрій, у мене з'явився гардероб!!!! Він маленький, але відважний і звичайно речей, особливо костюмів, у мене дуже багато і це все багатство дуже компактно умістили і організували для мене.

@elvira_mislovskaya не один день розгрібала мої завали і продумувала як всі розмістити в цій маленькій кімнатці. Зараз це моя маленька затишна скарбниця де все на своїх видних місцях! Тепер відчуваю себе бАгачкой, адже ще два роки тому всі мої речі можна було помістити в один великий чемодан", - написала під новим постом зірка.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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