Відома українська співачка Надя Дорофєєва блиснула розкішним тілом у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«В бій», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на знімку Дорофєєва позує в боксерському вбранні: шорти і короткий топ, який елегантно підкреслює її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Крута», «просто краса», «це бомба!», «вау, які ніжки», «ох, яка краса», «яка бомба», «Надя як завжди – на висоті», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи знімки в Instagram

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе пікантному вигляді..

Як відомо, нещодавно Надя повернулася з відпустки, яку провела зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. По поверненню з відпустки зірка вже встигла здивувати новою зміною іміджу.

Справа в тому, що співачка постригла волосся і перефарбувала їх в більш глибокий і насичений колір. До речі, шанувальники досить часто бурхливо реагують на спекотні кадри зірки. Багато фанати люблять ділитися архівними кадрами Наді, які їм найбільше сподобалися. Приміром, кілька годин тому на фан-акаунті з'явилося таке фото.

На старому кадрі Надя позувала разом з коханим чоловіком у милому і домашньому вигляді. При цьому на досить давнє фото артистка була ще з рудуватим волоссям, чим дуже порадувала шанувальників.

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