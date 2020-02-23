Соня Євдокименко вразила користувачів мережі стильним луком
Як повідомляє Politeka.net, 19-річна онучка Софії Ротару, Соня Євдокименко може похвалитися бездоганним відчуттям смаку і стилю. Не дарма дівчина відправилася вчитися в знамениту нью-йоркську Школу дизайну.
Тепер юну красуню можна часто побачити на Манхеттені, де Софія влаштовує стильні фотосети.
Дівчина вирішила змінити імідж і постала перед шанувальниками у сміливому образі.
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Соня обрала для фотопрогулянки довгу спідницю з розрізом і оригінальний чорний светр. Її волосся покладені в легкі хвилі. Зухвалий лук красуні довершили високі чобітки і біла сумочка. Примітно, що дівчина практично не використовувала макіяжу.
Під фото зібралося безліч коментарів від захоплених красою дівчини передплатників.
"Чистого неба і яскравого сонця потрібно радіти завжди 👍🏻", "Як завжди фото суперські😍", "Ти дууже мила і красива!!!🥰🥰", "Стильна красуня 🌸 нехай кожен твій ранок буде 🌞 і світлим 👌", "ти дуже гарна😻😻", "Соня ти принадність.🙏❤👍😊", "Сонця теж приємно торкатися тебе, впевнена😍💐".
Також раніше повідомлялося, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала новий кадр в Instagram.
На фото Соня позує у картатому піджаку і спідниці. Під верхнім одягом видніється чорна блузка або щось подібне.
Євдокименко стоїть на сходах і дивиться трохи вгору. На тлі можна побачити стіни будівлі, а також скульптуру лева. Внучка Ротару зробила цей знімок в Нью-Йорку, США.
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