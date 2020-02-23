Соня Євдокименко вразила користувачів мережі стильним луком

Як повідомляє Politeka.net, 19-річна онучка Софії Ротару, Соня Євдокименко може похвалитися бездоганним відчуттям смаку і стилю. Не дарма дівчина відправилася вчитися в знамениту нью-йоркську Школу дизайну.

Тепер юну красуню можна часто побачити на Манхеттені, де Софія влаштовує стильні фотосети.

Дівчина вирішила змінити імідж і постала перед шанувальниками у сміливому образі.

Соня обрала для фотопрогулянки довгу спідницю з розрізом і оригінальний чорний светр. Її волосся покладені в легкі хвилі. Зухвалий лук красуні довершили високі чобітки і біла сумочка. Примітно, що дівчина практично не використовувала макіяжу.

Під фото зібралося безліч коментарів від захоплених красою дівчини передплатників.

"Чистого неба і яскравого сонця потрібно радіти завжди 👍🏻", "Як завжди фото суперські😍", "Ти дууже мила і красива!!!🥰🥰", "Стильна красуня 🌸 нехай кожен твій ранок буде 🌞 і світлим 👌", "ти дуже гарна😻😻", "Соня ти принадність.🙏❤👍😊", "Сонця теж приємно торкатися тебе, впевнена😍💐".

Також раніше повідомлялося, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала новий кадр в Instagram.

На фото Соня позує у картатому піджаку і спідниці. Під верхнім одягом видніється чорна блузка або щось подібне.

Євдокименко стоїть на сходах і дивиться трохи вгору. На тлі можна побачити стіни будівлі, а також скульптуру лева. Внучка Ротару зробила цей знімок в Нью-Йорку, США.

Нагадаємо, внучка Ротару не соромлячись показала своє тіло в гарячій позі

Також Politeka повідомляла, що онука Ротару без білизни зважилася на пікантну фотосесію

А ще Politeka писала, гаряча онука Ротару вразила зовнішністю, бабуся не змогла пройти повз