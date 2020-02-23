Наречена Віктора Павліка показала провокаційний кадр прямо з ванної

Як повідомляє Politeka.net 54-річний український співак Віктор Павлік скоро поведе під вінець свою обраницю, яка молодша за нього на 28 років - свого піар-директора Катерину Репяхову. До речі, для Павлика це буде вже четвертий шлюб, а для Репяхової перший.

На своїй сторінці в Instagram 25-річна наречена опублікувала провокаційне фото і жорстке послання ЗМІ, які пишуть статті про пару.

Дівчина опублікувала спокусливий кадр, на якому зображена, коли миється в душі. Катерину знімали зі спини, але фотографія все одно вийшла дуже гарячою.

У своєму пості наречена Віктора Павліка міркувала про статті, які журналісти пишуть про їхню зі співаком пару.

"Зайшла почитала в інтернеті якийсь брєд пишуть ці брудні журналісти, не коректно цитуючи моє інтерв'ю, вивертаючи все з метою підняти активність на своїх порталах і сторінках. Відмилася, відхрестилася від цього бруду і пішла далі любити свого найкращого в світі майбутнього чоловіка", - написала Катерина.

Користувачі мережі підтримали думку Катерини, а також порадили їй не звертати увагу на те, що пишуть.

Також раніше повідомлялося, що молода наречена зірки сцени минулих років розповіла, який Віктор Павлік у ліжку. Так Катерина Репяхова розповіла «Зірковому шляху», що вони з коханим полюбляють експериментувати та навідуються до магазину для дорослих, що ж стосується темпераменту вікового коханого, то тут Катерина зазначає:

«Він у сексі не монстр... Ні, він цілком спокійний і так було завжди. Якщо мова йде про якийсь сексуальний потяг, що він когось побачить і захоче десь "всмажити" за рогом, то це точно не про нього», – відверто зізналася дівчина.

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