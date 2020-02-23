29-річна співачка Міша Романова, одна з колишніх вокалісток гурту "ВІА Гра", вміє причепуритися так, щоб шанувальники надовго запам'ятали

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим кадром в мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить інтригуючому вбранні. На загадковій Міші чорне плаття і такого ж кольору шарф-шаль, який вона накинула на голову, а також сонцезахисні окуляри, крізь скло яких практично не видно очей. Пікантною родзинкою вбрання, безумовно, став великий і ні краплі не цнотливий виріз прямо по центру грудей. Від такого видовища можна зійти з розуму: пружний бюст співачки не помітить хіба що сліпий.

Романова зібрала волосся ззаду, а вушка прикрасила великими золотими сережками круглої форми.

Шанувальники за кілька годин встигли майже 3 000 раз поставити "сердечко" під цим таємничим, але разом з тим, чарівним фото.

"Казка . Насолода Очей . Ніжність Вселенська..."; "Воо, яка стильна!"; "Якась неземна красуня😻❤️", - писали в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Романова посвітила "п'ятою точкою" в сіточці прямо на сцені. Співачка не на жарт разгорячила фанатів. Її хижий погляд на додаток до безсоромного образу - просто вибух емоцій.

"Я дуже насолодилася за ці три дні. Було незабутньо!!!"; "Лав лав лав 💕"; "краща по*ка Біг лав шоу😈🔥"; "Ох, який ракурс", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, Романова заполонила сторінку в Instagram фото свого відпочинку в теплих краях. Зокрема, під кінець відпустки зірка виклала чудовий кадр: Міша в смарагдового кольору бікіні розтягнулася в пікантній позі на скульптурі - гігантському стільці, закинувши ноги на бильцях - на ній також милий капелюшок, яким вона частково прикрила усміхнене обличчя.

"Милашка))"; "гарний купальник і оригінальний дизайн"; "Шикарна дівчина"; "Як можна бути такою красунею?!!! 👏"; "Неймовірна красуня!!!", - писали в комментариях.

Нагадаємо, экс-ВІА Гра роздяглася до ліфчика і покрасувалася з напівголими подругами

Також Politeka писала, що безсоромна екс-ВІА Гра задерла сукню і розставила ноги на камеру

А ще Politeka повідомляла, що соковита блондинка з ВІА Гри покрутила принадами в чорному боді