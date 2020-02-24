Топ-модель Ірина Шейк, мабуть, проаналізувала своє ставлення до власного минулого

Про це пише видання The Sun.

Гучне розлучення Ірини Шейк і Бредлі Купера ошелешило Голлівуд, і журналісти почали фантазувати, вигадуючи реальні причини розладу.

Через сім місяців Ірина Шейк перестала нервувати і усвідомила, що вибрала не того чоловіка для створення сім'ї. Світова зірка відверто зізналася, що не шкодує про минуле, але вважає їх розставання з Купером вірним кроком.

«Нам просто пощастило випробувати все те, що було між нами. Але, я знаю, чого я хочу, і, я думаю, що деякі чоловіки бояться цього», — заявила Ірина Шейк.

Вона пішла на мирову із зіркою Голлівуду, оскільки їм треба разом ростити улюблену спадкоємицю.

«Вони залишили протиріччя в минулому, заривши сокиру війни. На нещодавній вечірці вони виглядали, колишні кохані, які залишилися в добрих стосунках, а не вороги», — розповів журналістам близький друг зірок.

Після розставання Ірина Шейк вирішила побути деякий час на самоті і нові відносини вона не поспішає заводити. Зараз модель багато працює, а весь вільний час проводить з дочкою.

Нагадаємо, що 34-річна Ірина Шейк зустрічалася з Бредлі Купером з 2015 року. У 2017 році у пари народилася дочка Лея, а в 2019 році зірки розлучилися. Зазначимо, що чутки про їх розлучення з'явилися в пресі під час зйомок фільму «Зірка народилася», в якому Купер грав головну роль. ЗМІ стверджували, що причиною розставання пари стала Леді Гага, яка також грала в цьому фільмі. Втім, інсайдери заперечували цю зв'язок, заявляючи, що розлад у стосунках пари почався ще задовго до їх розриву.

До речі, сам Бредлі Купер, як до недавнього часу і Ірина, намагаються уникати обговорення свого особистого життя. Купер намагається переводити всі питання на робочі теми, а на публіці з'являється з матір'ю або дочкою.

Нагадаємо, невгамовна Ірина Шейк засвітила зайве в шкіряній білизні: «заведе будь»

Як раніше повідомляла Politeka, спокуслива Ірина Шейк розсунула ноги прямо на підлозі: "такий кадр зігріє будь-якого чоловіка"

Також Politeka інформувала, що Ірина Шейк похвалилася апетитними формами в золотому металевому білизна: «ось це розкіш»