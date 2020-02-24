Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото, пише Politeka.

Тлеведущая не упускає можливості і постійно публікує знімки і відео з відпочинку, а користувачі мережі постійно радіють новим знімками, засинаючи телеведучу безліччю компліментів.

Зараз зірка знаходиться в Єгипті на відпочинку, куди вирушила відразу після відпустки у Берліні.

На новому фото зірка позувала в тілесного кольору велосипедках і такого ж нюдового відтінку топі. При цьому зірка не забула досить гостро прокоментувати представлений кадр, у зв'язку з вчорашньою критикою прихильників, написаної під її попередніми фото.

«Хотіла без бюстгальтера одягнути цей топ ... але тітка Наташа мене НЕ зрозуміє😆 # 50 + P. S. Для тих хто не в курсі! Вчора мене не взлюбила в коментах якась тітка Наташа з Новосибірську 50 + 😄 .. а я не можу від тієї думки ... шо їй не догодила😁❤️ # цьоцянаташа», – зазначає з гумором Никитюк.

Варто відзначити, що під час відпочинку зірка часто показує, як їсть і вибирає різні смаколики. При цьому виглядає артистка досить стрункою. Саме тому багато стали цікавитися секретами чудової форми. Леся не залишилася байдужа до питань і тому розповіла про свої правила схуднення.

«Я нічого не роблю щоб худнути! Просто у мене так багато роботи і такий графік, що я Їм все .. ну майже! Вже 2 роки я не Їм важкий Свинина, телятина, картопля, рис , макарони, хліб, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і що ви думаєте ??? Мене вже не прыщит. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. У раціоні позбулася, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сало раз на тиждень», - поділилася секретами краси Никитюк.

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