Відома українська модель Алла Костромічева похвалилася довгими ногами

Ведуча "Топ-модель по-українськи", зріст якої 179 сантиметрів, не упускає моменту виставити напоказ свої достоїнства, пише Рoliteka.net.

Так, на одному з останніх фото в Instagram зірка з'явилася в міні-шортах і чоботях. Модель наділа сорочку з довгим шлейфом, а талію підв'язала великим коричневим поясом. Від зірки очей не відірвати.

Дівчина розпустила волосся і одягласолом'яний капелюх.

Костромічева позувала на вулиці, посеред зелених дерев.

"Це почуття не зрівняється ні з чим... це як повернутися до базових налаштувань. Впевнена, після такої подорожі відчуття щастя стане простим і зрозумілим, а багато «творінь» людської раси будуть викликати реакцію «навіщо нам це треба». Простіше, друзі, простіше )))", - написала Костромічева в пості.

За чотири години пост зібрав понад 25 тисяч лайків та багато коментарів.

"Текст хороший. Але, що ви вже ставитеся простіше до всього, по вашому вбранню не скажеш. Прям видно, що готувалися. Не просто шорти і футболка. Красиво! Але вже така втома від цієї всієї ідеальності...", "Алла, ти найкраща🔥😍 Ти надихаєш... Ви дуже гарні, милі, добрі і стильні!❤️ Ваууу, красуня😙", "А хто Вас фотографує в поїздках так красиво?! Не возіть ж за собою фотографа", "Коли все ідеально😍🔥", "Богиня 😱", "Неймовірна 💚🧡❤️", "Як ви обалденна 😍😍😍😍♥️", "Як чудово ,що у вас завжди є посил і глибина...Краса у всьому💟", "Ви велика молодець😊😊😊 Так, дійсно, щастя всі бачать і розуміють по-своєму, але нам є, з кого брати правильний приклад😉", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Костромічева позувала в пінній ванні. Модель зняли загальним планом, завдяки чому можна розглянути простору кімнату, килимок з сердечком, рушники, рослини та інші елементи інтер'єру.

Також видно велике вікно, а за ним багато зелені.

"Якщо любиш приймати ванну став, якщо душ - подивимося, кого більше )))", - написала Алла під фото.

Раніше ми писали, що Алла Костромічева сиділа в купальнику, вона загадково дивилася прямо в об'єктив камери.

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