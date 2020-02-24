Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила обговорити короткі ноги і маленький бюст

На першому фото Леся позує спиною до камери. Вона стоїть в тапочках і показує свої ноги. Волосся Нікітюк зібрала в хвіст. На тлі можна побачити пальми та іншу рослинність. На другому знімку телеведуча вже дивиться в об'єктив і розгорнулася напівбоком. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Поки ми в сторіс обговорюємо тему маленької грудей.. хотілося б закинути нову тему для роздумів - Ноги!!! Довгі або короткі? Комплекси??!? Що думають хлопці???", - написала Леся.

Фанати встигли поставити майже 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Я півжиття соромилася зростання і довгих ніг. Тільки до 30 років дійшло, що це подарунок долі", "Лише б на плечах добре лежали", "А ноги - дві дороги", "Красива нехай усі хто, пишуть погані коментарі спочатку на себе подивляться а ви Леся, найкраща", "Всім би такі ноги", "Головне, щоб голова на місці".

Повідомлялося, що Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

На новому фото зірка позувала в тілесного кольору велосипедках і такого ж нюдового відтінку топі. При цьому зірка не забула досить гостро прокоментувати представлений кадр, у зв'язку з вчорашньою критикою прихильників, написаної під її попередніми фото.

Повідомлялося, що Леся Нікітюк показала незвичайне фото, на якому їй вдалося сфотографувати якийсь загадковий літальний об'єкт.

На ньому Леся позує вся в чорному і з бешкетним високим хвостиком на голові. Ведуча стоїть на мосту і посміхається, при цьому увагу до себе привертає незвичайний об'єкт, як би «завис» над головою у ведучої.

«Це у мене над головою німб або НЛО? Берлін ти прекрасний», - написала ведуча у підписі до фото.

Нагадаємо, Нікітюк в прозорому халаті спокусила пікантним видом

А ще Politeka писала, що роздягнена Никитюк похвалилася своїми солодощами прямо на пляжі

Також Politeka повідомляла, що Никитюк у крихітному бікіні вигнулась в ваблячою позі, але оцінили не всі



