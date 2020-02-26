До зіркових весіль завжди прикута увага ЗМІ і громадськості. Багато з них швидко забуваються, але деякі наречені стають іконою стилю на десятиліття

Politeka.net згадала найяскравіших наречених українського шоу-бізнесу та їх весілля.

Солістка групи «Время и Стекло» Надія Дорофєєва вийшла заміж за українського співака Володимира Дантеса в 2015 році. Під вінець зірку вів Потап.

Як зізналася сама артистка, на торжество вони витратили близько 20 тисяч доларів. Медовий місяць пара провела в Барселоні.

Найгучніше весілля 2019 року – це весілля Потапа і Насті Каменських, які довгий час приховували свої стосунки від публіки. Весілля відбулося в травні.

В день торжества Потап випустив авторську пісню «Константа», яку присвятив дружині. Весілля Потапа і Насті, попри очікування, була досить традиційним. Зазначимо, що на урочистості зібралися всі зірки українського шоу-бізнесу, а під час весільної вечірки пісні виконували не лише гості, але і самі молодята.

Влітку в Італії заміж вийшла українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко. Весілля з російським співаком Владом Топаловим відбулося через півроку після того, як Регіна народила сина.

За оцінками журналістів, пара витратила на весілля кілька мільйонів гривень. Тодоренко вибрала образ елегантної нареченої. Вона віддала перевагу довгому шлейфу і сукні фасону "рибка". Наречений з'явився в білому смокінгу.

Ще одна зірка українського шоу-бізнесу Аліна Гросу відгуляла весілля влітку 2019 року. Пара теж вибрала для проведення торжества Італію.

За весілля Гросу змінила чотири сукні. На весілля співачки з'їхалися українські та російські зірки. Як зізналася Гросу, батьки витратили на торжество не менше 100 тисяч євро, а батьки нареченого подарували парі квартиру в Москві.

Нагадаємо, що фігуріста Гросу випятила своє головне достоїнство в облягаючому одязі: «размерчік, що треба».

Як повідомляла Politeka, Надія Дорофєєва рачки похвалилася яскравим кадром з молодими красенями: "Ой, буде жесть!".

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