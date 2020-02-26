Серед зірок, як і серед звичайних людей, чимало коханок і розлучниць. Тільки любовні історії знаменитостей дуже швидко стають надбанням громадськості

Politeka.net зібрала добірку найбільш відомих зірок-розлучниць, які побудували щастя на чужому нещасті.

Екс-солістка «ВІА Гри», співачка Віра Брежнєва довгий час приховувала свій роман з продюсером і музикантом Костянтином Меладзе. А той, у свою чергу, довго не міг зважитися піти з сім'ї заради молодої блондинки.

Як розповіла колишня дружина Меладзе, роман з Вірою він закрутив ще в 2005 році. Правда, з 2006 по 2012 рік Брежнєва була одружена з бізнесменом Михайлом Кіперманом, від якого народила дочку. Весілля з Меладзе блондинка зіграла вже в 2015 році.

Колега Брежнєвої за «ВІА гри» Альбіна Джанабаєва завоювала серце брата Костянтина Меладзе – Валерія. Вона була в таємному зв'язку з Валерієм довгі роки і навіть народила йому позашлюбного сина.

Другий син народився у пари вже у шлюбі. Правда, для цього Меладзе довелося розлучитися з дружиною Іриною, з якою він прожив 25 років. Від першого шлюбу у Меладзе залишилося троє дочок.

Дочка легендарного актора Михайла Боярського Єлизавета теж стала розлучницею. Вона підкорила серце актора Максима Матвєєва і він одразу ж подав на розлучення.

Його дружина Яна Секста важко пережила розрив з актором і кілька років страждала від депресії.

Зірка серіалу «Інтерни» Христина Асмус відбила у дружини коміка Гаріка Харламова. Ще перебуваючи у шлюбі Харламов почав зустрічатися з Асмус.

Їх таємний зв'язок розкрився, коли Христина завагітніла. Тоді Харламов і розлучився з дружиною, яка так і не народила йому дитину.

Українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь вкрала з сім'ї 49-річного екс-віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.

Заради нової коханки він скинув 30 кілограм і пішов від дружини.

Нагадаємо, що Альбіна Джанабаєва розбурхала новою зовнішністю, молодіє на очах: «Пощастило Меладзе…».

Як повідомляла Politeka, Христина Асмус прямо в ліжку показала, який подарунок дістався Харламову: "Губки пустотливі".

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