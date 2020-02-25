Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

По завершенню відпочинку на Мальдівах зірка відразу ж повідомила про продовження роботи над своїми проектами і відразу ж почала поповнювати Instagram новими фото.

На представленому кадрі зірка позувала в стильному вбранні, що складається з чорного корсета і класичних брюк. Однак, в підписі акцент Регіна поставила саме на використаної масці:

«Друзі, у мене для вас суперновость і ви перші, кому я про це кажу! 1 березня о 20.10 в ефірі НТВ стартує шоу «Маска», де ви побачите мене в кріслі журі!

Ви напевно чули про грандіозному проекті The Masked Singer, де знаменитості в неймовірних костюмах, що приховують їх особу, виконують хіти, а члени журі та глядачі намагаються їх викрити і відповісти на головне питання – хто під маскою?», – написала артистка, викликавши бурхливу реакцію користувачів Instagram.

До цього Регіна показала серію роликів, зроблених перед зйомками її проекту.

Регіна позувала в шкіряних бриджах і жовтої блузці досить теплого відтінку. При цьому сама зірка виглядала втомленою і изнеможенной. Пікантності додає кадру те, що модель вляглася на спинку м'якого дивана і спокійно гортала що в телефоні. При цьому фігура зірки виглядає набагато стрункіші, ніж на фото в її профілі Instagram.

Оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

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