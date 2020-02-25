Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна позувала перед камерою лежачи в незовсім "пристойній позі"

Співачка позувала розташувавшись на травичці і в темний час доби. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію фан-клубу виконавиці в Instagram.

Так на новому опублікованому фото зірка сцени, що тепер виступає сольно і відома широкій публіці під псевдо Molly, була одягнена (що не типово для артистки). Але ось поза і ракурс, з якого її сфотографували - пристойними не назвеш. Виконавиця розляглася на, ймовірно, газоні в штанях, "капцях", кофті і майці, яка щільно облягла пишні груди знаменитості.

Російська артистка Серябкіна вже давно стала в рідній для неї країні практично символом сміливої молоді - багато підлітків і не тільки обожнюють відвертий і такий, що місцями межує навіть з агресією образ Ольги. Шанувальники в мережі пишуть про її натуральну красу - пам'ятних рисах обличчя, жіночну фігуру і "абсолютно приголомшливий притягуючий погляд".

Під новим вищезазначеним фото такого роду похвал про зовнішність і образність творчої натури Серябкіної чимало, шанувальники назвали її "сексі" і припустили, що поза, яку вона прийняла повинна спонукати чоловіків "взяти її негайно".

Раніше зірка позувала на задвірках з салатовим пакетом, ймовірно, сміття біля сміттєвих баків, імітуючи, ніби сміття тягне за собою. Не до місця, але все ж вона у взутті - вечірньому варіанті на підборах. На одному з фото вона так широко розставила ноги, закинувши одну на сміттєвий бак.

Крім того, у дівчини дуже дивний вираз обличчя - шанувальники від побаченого трохи розгубилися. Не дивно, адже вони звикли бачити Ольгу - гламурною дівою, з великим декольте, вузьких нарядах або й зовсім в білизна.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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