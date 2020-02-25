Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників новими відвертими знімками

Про те повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина разом з подругою позує під час вибору одягу. Обидві дівчини при цьому в одній білизні. Нікітюк в якийсь момент розуміє, що «засвітила зайве» і намагається прикрити тіло курточкою. Але невдало – одяг занадто коротка.

Уточнимо, що в цей момент подруга Никитюк красується нарядом, крутячись навколо дзеркала. А оскільки кадри були опубліковані в Сторіс, шанувальники Никитюк залишилися без можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото.

Телеведуча не упускає можливості і постійно публікує знімки і відео з відпочинку, а користувачі мережі постійно радіють новим знімками, засинаючи телеведучу безліччю компліментів.

Зараз зірка знаходиться в Єгипті на відпочинку, куди вирушила відразу після відпустки у Берліні.

цього разу зірка показала фото з відпочинку в басейні, позуючи в перламутровому міні-бікіні. Сама артистка виглядала дуже спокусливо і красиво, що і відзначили користувачі.

«Лесінька , там же холодно ... як ви купаєтеся?», «В якому ві готелі? Я теж Зараз в Єгипті»Ю «Ой, Леся! Там же холодно зараз купатися😅.Бігом в басейн грітися😘», «Судячи з фотографій, Леся живе на морях і більше нічого не робить, життя суцільний відпочинок))))», «Ягода 👍🌹», «Мужика тобі Леся треба)))», «Леді Русалка», «Місіс Нептун !», «вау вау вау 👍», «Ого яка фотка 🔥🔥🔥🔥», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру

Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді

Також Politeka писала, що Никитюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані