Колишня солістка «ВІА Гри» Санта Дімопулос розповіла про своє ставлення до модних трендів

32-річна красуня любить ділитися з шанувальниками не тільки фотографіями, але й своїми думками. Як повідомляє Politeka, на цей раз знаменитість на своїй сторінці в Instagram вирішила поговорити про моду і своє ставлення до популярних трендів.

Співачка поділилася чорно-білою фотографією, на якій вона позує на дивані в обтягуючому платті, що складається з блискучих леліток. Санта спокусливо вигинає спину і дивиться в камеру млосним поглядом.

«Не вважаю себе завзятою модницею) Я більше за індивідуальний стиль в модній течії, а не за копіювання трендових луків», - написала у своєму пості Санта.

Вона також поміркувала про головні тренди нового сезону і привела в приклад модні будинки, які їх використовують.

В коментарях під постом шанувальники співачки не втомлюються захоплюватися її красою, і теж діляться своїми думками про моду.

«Дуже красива!», «Крутіше за Софі Лорен і Моніку», «Санта, ви така класна... естетика у всьому», «Не знаю, що там про тренди, але те що фото шикарне - факт!», - пишуть люди в коментарях.

До цього ми писали про інше стильному образі Санти. Так, на одній з фотографій артистка позувала у всьому червоному. Тканина була легкою і підкреслила форми красуні. Санта сиділа, трохи нахиливши голову вбік.

Червоні губи і тонка чорна стрілка на очах - класичний макіяж, який чудово виглядав на співачці.

У вухах зірки видно блискучі сережки, а волосся прибрані в хвіст.

Дімопулос подивилася в камеру і посміхнулася.

В пості вона розповіла про нумерологе, який дає детальний аналіз особистості. Зірка поспілкувалася з фахівцем, який у підсумку розповів усе про неї і сім'ї.

"На мій погляд це не просто аналіз, а справжня зброя, супер-здатність. А ще краще взагалі самому навчитися такого аналізу", - розповіла Санта.

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