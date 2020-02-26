Відома британська співачка Даффі (Duffy) раптово зникла з шоу-бізнесу і лише день назад розповіла про причини

У 2004 році зірка з'явилася на сцені, люди відразу почали говорити про те, що вона «нова Емі Вайнхаус», пише Рoliteka.net. Її дебютний альбом "Rockferry, став британським чарттоппером і бестселером номер один 2008 року.

Сингл «Mercy» очолив як британський хіт-парад, так і Hot European 100. Зірка отримала безліч нагород, в тому числі "Греммі". У 2010 році вона записала альбом "Endlessly", після чого про її творчість не було нічого відомо.

Зараз Даффі 35 років, 25 лютого вона зробила свій поки єдиний пост в Instagram.

На чорно-білому фото співачка позує у светрі, схиливши біляву голову. Знімок був зроблений на вулиці.

В пості артистка розповіла, що стала жертвою насильства. Як дівчина зазначає в пості, її утримували протягом кількох днів, накачували наркотиками і ґвалтували.

Зірка не розкрила подробиць інциденту, а саме: коли і де це сталося, а також вирішила приховати імена своїх кривдників.

За словами артистки, зараз вона знаходиться в безпеці. Як зізналася співачка, вона витратила тисячі і тисячі днів за останні десять років на те, щоб в її серце знову з'явилося "сонячне світло".

Даффі розповіла, що дала інтерв'ю одному з великих видань, в якому розкрила всі деталі того, що сталося і попросила прихильників набратися терпіння.

Відзначимо, у вересні 2008 року Даффі повідомила, що була «на межі нервового зриву» із-за тиску, який їй принесла популярність. Дівчина навіть хотіла стати повним відлюдником, але заради фанатів продовжила роботу.

Нагадаємо, співачка Наталія Штурм розповіла, що пережила насильство з екс-чоловіком.

Артистка народила чоловікові сина, і на людях все було добре, але насправді співачка переживала справжнє пекло. Як виявилося, чоловік зірки став випивати, через що ставав неадекватним.

Зірка зізнається, що спершу він її катував питаннями про те, де вона пропадала, а через деякий час перейшов до рукоприкладства. У підсумку пара розлучилася.

Зараз співачка також радить жінкам бігти, якщо вони стикаються з агресією в сім'ї.

Нагадаємо, улюблена легенди 90-х заробляє на його трупі.

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