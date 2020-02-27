На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2020" Росію представлятиме уродженець України - співак Олександр Панайотов

Панайотов останні 15 років марно намагався пробитися на сцену "Євробачення", і ось удача йому, нарешті, посміхнулася - як кажуть, завзятість і труд... В цей раз його конкурентами були поп-зірка ZIVERT (Юлія Зіверт), якій приписують протекцію Філіпа Кіркорова, група Іллі Прусикіна Little Big, Димаш Кудайберген і Поліна Гагаріна.

Самі росіяни здивувалися і не дуже зраділи такому результату. Користувачі соцмереж активно обговорюють перемогу у відборі Панайотова. Варто відзначити, поки ще не вирішено, з якою саме піснею він поїде до Роттердама в Нідерландах (саме тут в цьому році проходить конкурс), але вже пишуть, що "нудьга".

"Панайотов на Євробаченні? Серйозно? Назвіть хоч один його хіт. Чувак 15 років не міг пройти відбір. У нього навіть подписоти в інста всього 170к. Zivert або Little Big у Роттердамі виглядали б...та що вже, рішення прийнято. Одна надія, що його продюсер Лепс, у якого є чуття на хіти, вибере нормальну пісню"

"дай бог в 10 увійти...немає драйфа..."

"мені здається, що це неофіційно ще. Але якщо все-таки він з такою фігньою поїде, дай бог у фінал пройти! Скукотень цілковита!"

"Туга...."

"Джордж Майкл?"

"тупо закос під ДЖОРЖ МАЙКЛА"

"Правий був Сосєдов. Це нудно"

"Навіть якщо і Панайотов поїде, то явно не з цією піснею."

"краще б Бузову відправили! 😒"

Все Росія знову про*бала!!! 😒👎

"Яке ж убозтво, хіба не могли йому сис*ки приробити ? Як він переможе ?"

"really.....RUSSIA CHOSE IT?"

Варто нагадати, що Олександр Панайотов народився у Запоріжжі, а отримав освіту в Києві. Популярність до музиканта раптово прийшла в 2003 році після того, як він брав участь у російському шоу "Народний артист". З тих пір Панайотов неодноразово брав участь у різних шоу в Росії.

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