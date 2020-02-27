Герцогиня Кембриджська відвідала лондонський стадіон у Олімпійському парку в Стратфорді, де взяла участь у заході організації SportsAid, в тому числі зайнялася спортивними вправами

Як передає Politeka.net, фото із заходу опубліковані в мікроблозі в Instagram Кенсінгтонського палацу. Увагу шанувальників привернуло вбрання Кейт Міддлтон. Вона постала в синьо-зелених спортивних штанях від Zara вартістю в майже 200 гривень. Також на Кейт був зелений джемпер і кросівки від Marks & Spencer, вже дорожче, за 1000 гривень. Тим не менш, наряд сидів на підтягнутій фігурі Кейт ідеально, незважаючи на те, що вона, мабуть, зовсім не стежить за модою.

Зазначимо, герцогиня з 2013 року є покровителем організації SportsAid, яка допомагає британським спортсменам, які прагнуть стати наступними олімпійськими, паралімпійськими чемпіонами, а також чемпіонами у себе в країні.

Так, Міддлтон взяла участь у серії змагань з легкої атлетики, перш ніж зустрітися з батьками та опікунами спортсменів SportsAid, щоб дізнатися про їхній досвід, проблеми, з якими вони стикаються, і про вплив підтримки, яку вони надають.

Раніше ми повідомляли, з Кейт стався кумедний конфуз в дитячій лікарні - і все через її вбрання. Коли, герцогиня вийшла з машини, подув сильний вітер, який несподівано задер їй поділ. На ній був твідовий костюм від Dolce&Gabbana, що складається з піджака і короткої спідниці.

По обличчю Кейт помітно, як вона була спантеличена бешкетником-вітром, але в той же час, швидко взяла себе в руки та притримала "неслухняну" спідницю.

Крім того, ми писали, що Міддлтон нещодавно обговорювали через сукню восьмирічної давності, в якій вона з'явилася на 73-й церемонії вручення премії Британської кінотелеакадемії BAFTA. Уважні шанувальники помітили, що біле плаття із золотою вишивкою від Alexander McQueen, яке було на ній, вона вже одягала на офіційний прийом у Малайзії в 2012 році.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям вразили новим одкровенням, кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон вперше публічно розповіла про сокровенне: «Вільям більше не хоче…».