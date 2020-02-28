Українська співачка Злата Огневич показала свою розтяжку і розповіла, як спорт став частиною її повсякденного життя

Фотографію з тренування зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Огневич тримається за жердину високо піднявши одну ногу. Таким чином видно, що дівчина з легкістю може сісти на шпагат.

«Якщо хочеш результату - приготуйся до системної роботи)) Через «не можу», «не хочу», «вчора була вечірка і мені погано», «ось завтра точно піду на тренування»! Відразу порада: відмовтеся від ліфта! Так-так))) І нехай 15-й поверх Вас не бентежить», - написала Огневич.

Вона розповіла, що обирає тренера, який не жаліє, а також пояснює принципи харчування. За словами Злати, розтяжка на фотографії – це не результат генетики, а результат великої праці. Співачка зізналася, що їй було потрібно близько року, щоб режим «здоровий спосіб життя» став частиною її. Вона закликала шанувальників починати змінюватися, зазначивши, що навесні це дається легше.

За годину фото зібрало близько 1500 лайків. Фоловери в захваті від талантів Огневич.

«Яка гнучкість», «Це реально величезний труд!», «Розумниця! Якраз працюю над цим ракурсом», «Балерина? Ні. Каратистка..», - пишуть користувачі мережі.

Деякі навіть звернули увагу, що шпагат артистки нагадує знаменитий шпагат російської балерини Анастасії Волочкової.

Раніше ми писали, що Злата Огневич опублікувала спокусливий знімок в червоному платті. На фото співачка одягнена в плаття, під яким, по всій видимості, немає білизни. Дівчина відкинула назад голову, випнувши вперед груди. Шанувальники відзначили, що такі знімки не можна викладати ввечері з побажанням доброі ночі.

Нагадаємо, що Злата Огневич скинула весь одяг і вразила нескромними танцями під дощем: «Ковбасить не по-дитячому».

А ще Politeka писала, що розкішна Злата Огневич показала пружні форми в купальнику: "Сочняк".

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