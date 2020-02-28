29-річна українська співачка Соня Кей, племінниця легенди естради Софії Ротару, здивувала обіймами з одруженим боксером Олександром Усиком

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася фото в своєму мікроблозі в Instagram, зробленому під час церемонії нагородження премією "Золота рукавичка". Соня Хлябич (справжнє ім'я співачки) постала в обтягуючому вбранні: чорних брюках з поясом-ланцюгами і такого ж кольору гольфі. Дівчина розпустила довге волосся, яскраво накрасислась і облачила руки в шкіряні рукавиці без пальців.

Спортсмен Олександр Усик, зріст якого становить 1,9 м, обняв Соню за плечі. Обличчя дівчини осяяла щаслива посмішка і вона зробила жест двома пальцями - "мир".

"Було круто на премії" Золота рукавичка! 🤚🏻", - підписала фото артистка.

"Ой на скільки у Софії розумне обличчя, раніше звертав увагу тільки на її красу", - прокоментував один з її фанатів.

Примітно, наприкінці минулого року Соня оголосила про заручини. Але, мабуть, бойфренд зовсім не проти, що його наречена знімається в обнімку з відомим силачем. Ім'я обранця Соня Кей поки не розголошувала, проте, одним необачним фото (чи, може, спеціально?) дала зрозуміти фанатам, що її наречений пов'язаний зі світом хокею. Тим більше дівчина сама казала, що бойфренд не має ніякого відношення до шоубізнесу. До речі, закохані планують весілля на прийдешнє літо.

Раніше ми повідомляли, племінниця Ротару сколихнула публіку, показавши у соцмережі фото в незвичайному купальнику з довгими рукавами. Красуня розтягнулася в пікантній позі заради гарячого знімка, задерши руки вгору і вигнувши спинку.

А до цього Соня збентежила фото в одних трусах і топі. Спокусниця покрутилася перед камерою, показуючи всі свої сочні місця.

"Дуже чарівна!"; "Неповторна спокусниця😍"; "Красуня😍💜❤️", - писали в коментарях.

Нагадаємо, племінниця Ротару позбулася білизни і показала, ніж її нагородила природа

Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару зі своєю любов'ю показала, як потрібно відпочивати