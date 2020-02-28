Знаменита українська співачка Настя Каменських похвалилася успіхом, який отримала під час використання програми "Тік-Ток"

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Зірка в цей раз вирішила представити шанувальникам свій «Тік-Ток» образ Як відомо, останнім часом зірка професійно робить відео для популярної молодіжної соцмережі.

З цього приводу артистка навіть поділилася секретами створення популярних постів і порадами про те, де взяти ідеї для креативних кадрів в спеціальному інтерв'ю, яке дала вчора. Ось що написала Настя під новими знімками звідти:

«Вчора поділилася на моєму майстер-класі сюрприз і порадами #tiktok 🎶 Я розповіла, як придумувати креативний контент, як створювати відео, де брати ідеї і які фішки я використовую #tiktok! 😉 Спасибі вам за таку теплу зустріч ♥️» - написала вона під фото.

Варто відзначити, зараз багато зірок використовують цей додаток, намагаючись наздогнати за популярністю іноземних артистів.

А вчора зірка буквально завалила Instagram спільними фото з чоловіком, зробленими під час тренування. Зазначимо, Каменських вже давно приступила до звичних тренувань у спортзалі і з задоволенням демонструє свою спортивну і яскраву форму.

І це не дивно, адже вона разом з чоловіком Олексієм схудла на 20кг заради весільної церемонії, що пройшла навесні минулого року.

Сама зірка на представлених фотографіях виглядає дуже щасливо, адже тренування є обов'язковою частиною її дня. Настя також любить бігати, незалежно від графіка і відпочинку. Рано вранці Каменських відправляється на пробіжку, причому часто разом з чоловіком.

Нагадаємо, Каменських в спортивному костюмі висміяли з-за невдалого кадру.

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